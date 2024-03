Botafogo vence Boavista de novo e é campeão da Taça Rio

Tchê Tchê cobra pênalti e marca contra o Boavista (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Publicada em 31/03/2024 - 20:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo voltou a vencer o Boavista neste domingo (31), dessa vez no Estádio Nilton Santos e por 2 a 0, e conquistou o título da Taça Rio do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Alvinegro garantiu vaga na Copa do Brasil de 2025. Tchê Tchê, cobrando pênalti, e Kauê foram os autores dos gols da partida.



O Botafogo entrou em campo com muitas mudanças, a mais importante delas sendo a volta de Luiz Henrique já como titular. Mais que o desempenho - bastante satisfatório nas condições apresentadas - os retornos de LH, Jeffinho e Patrick de Paula, assim como as boas atuações de Matheus Nascimento e Kauê, são excelentes notícias para a sequência da temporada.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



A primeira etapa foi intensa, com boas chegadas de ambos os lados, mas sem muita efetividade. O Botafogo foi melhor desde o início, controlando a posse e levando perigo com Luiz Henrique pelo lado direito. O Alvinegro, no entanto, pecou no último passe e em algumas tomadas de decisão, além de finalizações sem muito capricho.



Depois do intervalo, o Glorioso seguiu em cima e conseguiu um pênalti logo aos dois minutos da segunda etapa. Tchê Tchê cobrou e abriu o placar para o Botafogo, que ampliou com Kauê, em ótima assistência de calcanhar do Matheus Nascimento, pouco tempo depois. O restante do jogo foi bem controlado pelo Alvinegro, que pouco levou sustos.

Jogadores do Botafogo comemoram gol diante do Boavista, na final da Taça Rio (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

✅ O QUE VEM POR AÍ?



O Botafogo encerra o Campeonato Carioca com a conquista da Taça Rio e vira a chave de vez. Na quarta-feira (3), às 19h, o Glorioso recebe o Junior Barranquilla no Nilton Santos, na primeira partida da fase de grupos da Libertadores.