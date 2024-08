Botafogo transfere concessão do Estádio Nilton Santos para a SAF

Nilton Santos, estádio do Botafogo (Foto: Vinicius Faustini/LANCE)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro

A SAF do Botafogo assumiu nesta quinta-feira (15) a concessão do Estádio Nilton Santos. Anteriormente, o local pertencia a Companhia Botafogo, órgão ligado ao clube social. Contudo, em um nova sessão com a participação da Prefeitura do Rio de Janeiro, a transferência foi realizada.

Com a conclusão do processo, a SAF do alvinegro terá mais liberdade para negociar novos contratos, aumentar a receita do estádio e realizar obras de melhorias nas instalações. Isso porque, agora, a Associação não precisará do aval da parte associativa para realizar os planos referente ao Nilton Santos.

A reunião desta quinta-feira (15) com a Prefeitura para confirmar a operação contou com a presença do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do presidente do clube social, Durcésio Mello e CEO Thairo Arruda. O resultado do encontro foi publicado pelo Botafogo nas Redes sociais.

- O Botafogo e a Prefeitura do Rio de Janeiro oficializam a transferência da concessão do Estádio Nilton Santos da Companhia Botafogo para a SAF. A novidade formaliza a posse do Estádio Nilton Santos para a SAF, permite maior proteção jurídica e amplia as possibilidades de aumento de receita no espaço. O Botafogo agradece ao Prefeito Eduardo Paes pela liderança e condução no processo - disse a publicação do clube.