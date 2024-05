Botafogo terá mudanças na escalação para enfrentar o Fortaleza

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Empolgado com a fase recente, o Botafogo pode ter mudanças para enfrentar o Fortaleza neste domingo (12), na Arena Castelão. De acordo com o GE, Júnior Santos e Savarino não completaram o treino desta sexta-feira por controle de carga, e devem começar no banco de reservas.

Outros jogadores podem ser poupados, visando, principalmente, o confronto contra o Universitário-PER, pela Libertadores.

Estatísticas de Fortaleza e Botafogo

O Fortaleza não vence há quatro partidas e tem tido dificuldades de ser efetivo nas chances criadas, marcando apenas dois gols no período. No último jogo, o Leão do Pici foi goleado por 4 a 1, jogando na altitude, pelo Real Potosí.

Já o Botafogo vem de vitória fundamental diante da LDU na Libertadores. Com seis vitórias nas últimas sete partidas, o Glorioso se recuperou na competição continental e ocupa o terceiro lugar no Brasileirão, com 11 gols em cinco rodadas, o melhor do campeonato.

Ambas equipes têm compromissos importantes no meio de semana. Pela Sul-Americana, o Fortaleza vai a Buenos Aires enfrentar o Boca Juniors em La Bobonera; já o Botafogo encara o Universitario, do Peru, também fora de casa, pela Libertadores. Por isso, há expectativa de que os times poupem jogadores para a partida deste domingo (12).

⚽️ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojboda)

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Pikachu, Hercules, Zé Welison, Martínez; Machuca e Lucero.

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez (Mateo Ponte), Lucas Halter (Barboza), Bastos, Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Patrick de Paula); Luiz Henrique, Savarino, Jeffinho; Júnior Santos (Romero).

Informações gerais da partida

Fortaleza x Botafogo

Data e horário: 12/05/2024, às 16h

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: TV Globo e Premiere