Botafogo tem retorno de promessa após cinco meses lesionado

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 17:55 • Rio de Janeiro

O Botafogo contou com o retorno de Matheus Nascimento aos treinos nesta semana. O jovem atacante estava afastada por conta de lesão na posterior da coxa esquerda desde 18 de abril, quando deixou o jogo contra o Atlético-GO com dores. A informação é do portal ge.

O jogador então passou por cirurgia de reparo no músculo dez dias após a partida. Assim, vinha tratando a contusão e não participava de treinamentos com o elenco há quase cinco meses. O centroavante de 20 anos participou de nove jogos nesta temporada e contribuiu com duas assistências.

O retorno de Matheus Nascimento ao time do Botafogo tem sido feito de forma gradual, e o foco é recuperar o ritmo de jogo. No entanto, é de se imaginar que o jovem seja a terceira opção para o comando de ataque, que tem Igor Jesus como titular no momento e Tiquinho Soares no banco de reservas.

O próximo compromisso do Glorioso é contra o Corinthians, no próximo sábado (14), pela 25ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 21h (Brasília), no Estádio Nilton Santos.

