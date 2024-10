Botafogo tem escalação definida contra o Peñarol pela Libertadoes

Artur Jorge, técnico do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 23/10/2024 - 20:34

O Botafogo divulgou a escalação para encarar o Peñarol nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal de final da Libertadores. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Artur Jorge definiu o time sem surpresas para o duelo com os uruguaios e repete o time que enfrentou o São Paulo nas quartas de final.

Havia ressalva sobre quem seria o titular na lateral-esquerda alvinegro. No entanto, o técnico português optou por dar continuidade a Alex Telles, e Cuiabano será opção no banco de reservas. Além disso, o zagueiro Bastos, poupado contra o Criciúma, volta a formar dupla com Alexander Barboza.

Com isso, o Botafogo vai a campo para enfrentar o Peñarol com: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Do outro lado, os uruguaios também estão escalados para o duelo no Nilton Santos. O treinador Diego Aguirre fez uma mudança em relação à equipe que eliminou o Flamengo, e Rodrigo Perez entra no lugar de Javier Cabrera.

Assim, o Peñarol enfrentará o Botafogo com: Aguerre; Milans, Méndez, Rodríguez e Olivera; García, Darias, Perez, Leo Fernández e Báez; Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, definiu o time que encara o Peñarol pela Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)