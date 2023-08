O empate do Botafogo com o Cruzeiro em 0 a 0 na noite de domingo (6) custou dois desfalques por suspensão para a sequência da equipe no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Fernando Marçal e o atacante Tiquinho Soares foram advertidos com o cartão amarelo e terão de cumprir suspensão automática no duelo de sábado (12), às 21h, no Nilton Santos.