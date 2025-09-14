Botafogo tem desfalques contra o São Paulo; veja provável escalação

O Botafogo terá mudanças na escalação da equipe que enfrenta o São Paulo neste domingo (14), às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Brasileirão. O técnico Davide Ancelotti não poderá contar com Arthur Cabral, que tem um edema ósseo, e Artur, que sofreu lesão muscular. O clube não divulgou previsão de retorno.

A ausência de Arthur Cabral abre espaço para Chris Ramos, que atuou por poucos minutos na eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Mastriani também volta a ser relacionado, após a última presença no duelo com o Juventude, em 24 de agosto.

Com a saída de Artur, a ponta direita deve ser ocupada novamente por Santi Rodríguez. Já Danilo e Montoro, que não participaram do clássico em razão de problemas físicos, devem retornar entre os titulares.

Além disso, a equipe terá o retorno de Cuiabano, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo sofrida no dia 3 de agosto contra o Cruzeiro. Esta será a primeira partida do lateral desde a ida relâmpago ao Nottingham Forest e retorno por empréstimo.

Provável escalação do Botafogo

Com isso, a tendência é que o Botafogo vá a campo para enfrentar o São Paulo com: Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo (Newton) e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Montoro; Chris Ramos.

O Glorioso soma 35 pontos no Brasileirão, com dois jogos a menos, e tem como principal objetivo no restante da temporada garantir uma vaga no G-4.

