Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 19:39 • Southampton (ENG)

O Botafogo formalizou uma proposta pelo zagueiro Lyanco, do Southampton. O clube inglês sinalizou positivamente para uma eventual venda, pois não pretende continuar com o atleta para a próxima temporada. O Atlético-MG também fez uma oferta, e a decisão depende apenas do jogador de 27 anos.

Segundo o UOL, o valor para adquirir Lyanco é de cerca de 4,5 milhões de euros - mais de R$ 26 milhões, na cotação atual. O zagueiro tem contrato até junho de 2025, e na última temporada, jogou por empréstimo no Al-Gharafa, do Qatar.

Números de Lyanco na temporada 22/23

Time: Southampton

30 jogos (20 titular)

1 gol

2 assistências

79% acerto no passe

79% acerto no drible

42 desarmes

156 bolas recuperadas

59% duelos ganhos

Nota Sofascore 6.87

Números de Lyanco na temporada 23/24

Time: Al-Gharafa

16 jogos (16 titular)

16 jogos (16 titular)

2 gols

1 assistência

86% acerto no passe

21 desarmes

28 interceptações

114 bolas recuperadas

53% duelos ganhos

Nota Sofascore 7.10

O zagueiro defendeu as cores do Glorioso durante anos nas divisões de base, mas concluiu a sua formação no São Paulo, sendo campeão da Libertadores sub-20 em 2016. Com poucos jogos no profissional, ele se transferiu para o Torino-ITA, em 2017. Vale lembrar que Lyanco também foi campeão do Torneio de Toulon em 2019 com a Seleção Brasileira sub-22.