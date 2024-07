Igor Jesus, jogador do Botafogo, durante partida contra o Bahia no Nilton Santos pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 31/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (30), o Botafogo empatou com o Bahia em 1 a 1, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos. Sem vencer há três jogos, o Glorioso terá uma sequência de jogos decisivos longe de casa que podem definir o rumo do time nesta temporada.

A última vitória alvinegra foi contra o Internacional, pela 18ª rodada do Brasileirão. Desde então, a equipe de Artur Jorge empatou em 2 a 2 com o São Paulo, perdeu de 3 a 0 para o Cruzeiro, e empatou com o Bahia. Os últimos tropeços no Campeonato Brasileiro custaram a liderança, e o empate com o Tricolor de Aço tornou o confronto da próxima quarta-feira (7) no jogo mais importante do ano.

Uma das principais dificuldades do Botafogo tem sido a montagem de elenco. Apesar da chegada de alguns reforços, o Alvinegro lida com perdas de peças fundamentais. Após a partida contra o Bahia, o técnico Artur Jorge admitiu que as ausências de Junior Santos e Eduardo tornaram a missão da equipe mais difícil.

– A dificuldade é a que todos nós temos quando não temos todo o elenco à disposição. As soluções que temos que encontrar estão aqui dentro, vamos procurando, como disse, alguns jogadores fazendo algumas posições novas para preencher a ideia que temos para o jogo, mas isso faz parte ao longo da temporada em que temos, às vezes, dificuldade por excesso, por termos todos disponíveis para jogar e outras vezes em que tenhamos limitações para algumas posições, portanto isso faz parte do trabalho ao longo do ano, com esses altos e baixos.

Agora o Botafogo volta à campo no sábado (3), às 20h, contra o Atlético-GO, no Antonio Accioly, pela 21ª rodada do Brasileirão. Depois da derrota para o Cruzeiro, o time precisará buscar os três pontos fora de casa para voltar a brigar pelo topo da tabela. O Glorioso é o atual vice-líder com 40 pontos, atrás apenas do Flamengo, que tem a mesma pontuação, mas um jogo a menos.

A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (7), em Salvador. A equipe de Artur Jorge decidirá seu futuro na competição longe do apoio da sua torcida, com um Bahia que vive, atualmente, uma realidade parecida: também precisa voltar a vencer para recuperar a confiança.

Além disso, ainda enfrenta o Juventude, também fora de casa, em mais uma rodada do Brasileirão. O Botafogo só voltará a mandar uma partida, no clássico contra o Flamengo, adversário direto na tabela, que poderá consagrar o rumo dos dois times no campeonato.