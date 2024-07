Botafogo pode contratar dois jogadores de defesa na janela de transferências

Foto: Divulgação/Santos







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 13:57 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo já traçou seus principais alvos na janela de transferências. De acordo com o jornalista Thiago Franklin, o clube deve reforçar a equipe com um zagueiro e um lateral-direito para o restante da temporada.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Joaquim e Mina na mira

Para a zaga, o nome de Joaquim, do Santos, é o mais forte. O Peixe pede 10 milhões de dólares para vender o atleta, mas o Glorioso ainda não fez uma proposta oficial. Outro nome cogitado foi o de Yerri Mina, mas este não deve ir para a frente. Alto salário e histórico de lesões são entraves.

o Botafogo terá uma reunião com o empresário Luizinho Piracicaba na próxima terça-feira (16). Há conversas em andamento. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Foto: Divulgação/Santos

Botafogo planeja transformar o CT Lonier no melhor do Brasil

O Botafogo ainda trabalha para conseguir, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, um terreno para a construção de seu CT. Mesmo assim, como plano B, o Glorioso deve investir em reformar e readequações do CT Lonier. A informação é do jornalista Matheus Medeiros. De acordo com o jornalista, Textor deve pagar a dívida do clube com os Moreira Salles, que compraram o espaço e cederam ao Botafogo. O débito gira em torno de R$ 7 milhões. O Botafogo vai pagar R$60 mil mensais aos irmãos pelo CT.