Botafogo planeja transformar o CT Lonier no melhor do Brasil

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 18:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo ainda trabalha para conseguir, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, um terreno para a construção de seu CT. Mesmo assim, como plano B, o Glorioso deve investir em reformar e readequações do CT Lonier. A informação é do jornalista Matheus Medeiros.

De acordo com o jornalista, Textor deve pagar a dívida do clube com os Moreira Salles, que compraram o espaço e cederam ao Botafogo. O débito gira em torno de R$ 7 milhões. O Botafogo vai pagar R$60 mil mensais aos irmãos pelo CT.

Botafogo lança site oficial voltado para os esportes olímpicos do clube

stá no ar o site oficial do Botafogo de Futebol e Regatas - Social e Olímpico (botafogofrsocialolimpico.com.br). O portal tem informações institucionais, notícias atualizadas, link para Portal do Sócio, mídia kits com oportunidades de negócios, venda de produtos licenciados e muito mais.

O novo site do Botafogo é dedicado a todos os esportes do clube: já são 13 modalidades, sem contar o futebol. O portal tem também calendário de eventos, informações sobre as sedes e poderes, história do Glorioso, Manual da Marca, Estatutos, espaço de transparência e balanços financeiros.

O site alvinegro é responsivo, se adaptando a qualquer tamanho de tela. Ele é de fácil navegação e intuitivo, pensado para aproximar os sócios-proprietários e torcedores do dia a dia do Botafogo.