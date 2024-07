Botafogo negocia com reforço do futebol europeu indicado por Artur Jorge

Artur Jorge, comandante do Botafogo. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo está confiante pelo acerto de mais uma contratação nesta janela de transferências: indicado pelo treinador Artur Jorge, o lateral Georgios Vagiannidis, do Panatinaikos, tem conversas avançadas para reforçar o Glorioso. A informação foi dada inicialmente pelo GE.

Vagiannidis agrada os olhos de Artur Jorge desde os tempos de Braga. No comando do time português, o treinador enfrentou o lateral de 22 anos nas fases preliminares da Champions League. A atuação do grego teria encantado o técnico, que busca contar com ele no Botafogo.

As negociações acontecem desde a semana passada e o nome do lateral já foi aprovado pela direção da SAF. A posição da lateral direita é vista como uma carência no elenco: Mateo Ponte, de 21 anos, ainda não é visto como um jogador pronto, apesar de muito promissor, enquanto Damián Suárez é enxergado como o dono da posição.

Ele não é o único nome visado pelo planejamento de futebol do Botafogo, porém, toma a frente de outros jogadores pela acessibilidade. O contrato de Vagiannidis com o Panatinaikos encerrará no ano que vem, e o risco de perder o atleta de graça pode facilitar as negociações com os gregos.

Na temporada passada, o atleta fez um gol e deu uma assistência em 36 jogos.