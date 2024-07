Botafogo monitora joia uruguaia que negocia com o Fluminense

Facundo Bernal (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo segue em busca de novos reforços para a temporada. Após as chegadas de Igor Jesus, Allan e Almada, o Glorioso agora sonda a chegada de Facundo Bernal, do Defensor Sporting-URU. O jogador tem 20 anos e uma multa rescisória avaliada em US$ 6 milhões. O principal adversário do Fogão no negócio é o Fluminense.

Jogador interessa a outros clubes

Além do Flu, Corinthians e Athletico-PR também sondaram o atleta. Até o momento, o Defensor pede cerca de US$ 5 milhões (R$ 27,1 milhões) – mas as negociações prosseguem. Com a imagem arranhada no mercado, o Timão não deve prosseguir na disputa.

Mesmo otimista com o negócio, o Fluminense se preocupa com a aproximação do Athletico-PR, que tem Martin Varini no comando. Uruguaio, o treinador deseja contar com Bernal na equipe, já que trabalhou com o atleta nas divisões de base da e nos profissionais do Defensor.