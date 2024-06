Botafogo mira a contratação de volante que atua na Europa

Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 18/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Embalado, o Botafogo segue de olho em reforços para qualificar seu elenco. Agora, o foco do Glorioso é na contratação do volante Flávio, que pertence ao Trabzonspor-TUR e esteve emprestado ao Al-Tawoon-SAU na última temporada. A informação é do jornalista Caio Leony, da Rádio Itapoan, de Salvador e foi confirmada pelo Lance!

Além do Botafogo, Fluminense e Vasco chegaram a sondar o volante, mas os valores assustaram. O Bahia, clube em que o atleta fez mais sucesso no Brasil, também observa. O Al-Tawoon-SAU já fez uma proposta para ficar com o jogador em definitivo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Flávio na temporada

Por empréstimo, Flávio atuou em 35 jogos pelo Al-Taawon na última temporada, marcando um gol e dando três assistências. O volante foi revelado pelo Vitória e passou também por Ferroviária, Santo André, Bahia e Giresunspor (TUR).

Felipe Oliveira/E.C Bahia