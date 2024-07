Botafogo leva ‘não’ de canadense e busca contratação de zagueiro do Santos

Joaquim, do Santos, está na mira do Botafogo na janela de transferências (Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques do Canadá na Copa América, Bombito recusou vestir a camisa do Botafogo e se transferir para o Brasil na janela de transferências. Por conta disso, o Alvinegro parte para o Plano B e busca a chegada de Joaquim, do Santos, segundo o "ge".

No entanto, o clube carioca busca mais informações a respeito de uma lesão sofrida pelo jogador de 25 anos no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no último dia 4 de julho. A expectativa do Peixe era de que o atleta precisasse ficar duas semanas em recuperação.

Caso o Botafogo entenda que o prazo de Joaquim no Departamento Médico seja curto, o Alvinegro pode avançar com o interesse e fazer uma proposta oficial ao Santos. Os paulistas esperam conseguir cerca de R$ 54,5 milhões pela venda do defensor.

O atleta é um dos pilares da equipe de Fábio Carille, tendo participado de 12 dos 14 jogos feitos na Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o jogador se destaca por conta de seu faro de gol e já balançou as redes três vezes em 2024.

Bombito recusou se transferir para o Botafogo (Ron Jenkins/AFP)