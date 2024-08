Junior Santos, jogador do Botafogo, durante partida contra o Palmeiras no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







12/08/2024

Nesta quarta-feira (14), Botafogo e Palmeiras se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores, às 21h30, no Nilton Santos. A partida marca mais um confronto decisivo entre as duas equipes desde o polêmico jogo do segundo turno do Brasileirão de 2023, quando o Palmeiras venceu por 4 a 3, de virada.

Apesar de os embates recentes terem se inflado de polêmicas e más lembranças, o torcedor botafoguense tem uma boa razão para acreditar na vantagem no torneio continental.

Palmeiras e Botafogo estavam no mesmo grupo da Libertadores de 1973, junto com o Nacional e o Peñarol, ambos do Uruguai. As equipes se enfrentaram em partidas de ida e volta, e somente o melhor de cada grupo se classificava. Na fase de grupos, o clube paulista venceu o Botafogo por 3 a 2 no Palestra Itália, e foi derrotado por 2 a 0 no Maracanã.

No final, os dois clubes brasileiros terminaram empatados em primeiro lugar, com 9 pontos cada, e precisaram fazer uma partida extra para desampatar. O jogo acabou sendo realizado no Maracanã, o que enfureceu a diretoria do Palmeiras na época, e o alvinegro venceu por 2 a 1, com gols Luis Pereira, contra e de Jairzinho. Ademir fez o gol do Verdão.

O time comandado por Zagallo classificou em cima de um Palmeiras histórico, recheado de estrelas e atual campeão brasileiro, mas acabou sendo eliminado na fase seguinte.

Em 2024, o cenário não é tão diferente. O Glorioso precisará buscar a classificação em cima do atual campeão nacional em um jogo mais tenso e polêmico do que naquela época. Ambas equipes passam por turbulências no Brasileirão, desclassificação na Copa do Brasil e precisam voltar a vencer.