Com a possibilidade de viajar com um pouco mais de antecedência para o local em que fará o jogo de ida do torneio continental, é possível que o Alvinegro entre em campo sem os titulares diante do Vasco. O que coloca ainda mais pressão por bons resultados contra as equipes de menor expressão, como Volta Redonda e Audax, uma vez que Tiago Nunes e seus comandados ainda encaram o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara.