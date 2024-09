Luiz Henrique no treino desta quinta-feira (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:49 • Rio de Janeiro

O Botafogo teve um reforço significativo no treino desta quinta-feira (12), com o retorno de quatro jogadores que representaram suas seleções durante a data FIFA de setembro. Gatito Fernández, Bastos, Luiz Henrique e Savarino participaram de atividades no centro de treinamento.

Segundo imagens divulgadas pelo clube, Gatito, Bastos e Luiz Henrique participaram das atividades no campo, enquanto Savarino trabalhou na parte interna do CT, focando em exercícios na academia.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Gatito Fernández e Bastos foram titulares em ambos os jogos de suas seleções, Paraguai e Angola, respectivamente. Luiz Henrique, que já participou de forma direta de 17 gols do Botafogo nesta temporada, atuou como titular na partida contra o Equador e entrou no segundo tempo do jogo contra o Paraguai, pela Seleção Brasileira. Savarino, que não foi relacionado para o jogo da Venezuela contra a Bolívia, jogou 31 minutos no segundo tempo contra o Uruguai.

Os quatro atletas estarão à disposição para o confronto do Botafogo contra o Corinthians, no próximo sábado (14), às 21h, no Estádio Nilton Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024.