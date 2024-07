Botafogo finaliza acordo e acerta a contratação de Matheus Martins

Matheus Martins em ação pelo Watford. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo acertou a contratação do atacante Matheus Martins, de 21 anos, na tarde desta sexta-feira, de acordo com a jornalista Raíssa Simplício, do portal GOAL. Criado nas categorias de base do Fluminense, o atleta atuou pelo Watford, da Inglaterra, nas duas últimas temporadas.

O valor acordado entre o Botafogo e a Udinese, clube italiano que é dono dos direitos de Martins, gira em torno de R$ 61,5 milhões. Além disso, o valor adicional por metas cumpridas foi cotado em R$ 12,3 milhões.

A chegada do atacante é importante para suprir as ausências de Eduardo e Júnior Santos no ataque alvinegro. Lesionados, os jogadores devem perder boa parte da temporada.

Artur Jorge, treinador do Botafogo, contará com Matheus Martins no restante da temporada. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Segundo informações, o atacante assinará contrato até 2028. Na última temporada, pelo futebol inglês, Matheus Martins fez seis gols e deu duas assistências em 43 partidas.

Em 2022, pelo time profissional do Fluminense, o jogador balançou as redes seis vezes e deu cinco assistências em 41 partidas. Ele foi vendido à Udinese pelo valor de quase R$ 50 milhões, mas não chegou a atuar pelo futebol italiano.