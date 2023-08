O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (14) vínculo até o fim de maio de 2024 com a empresa MatchWornShirt, conhecida por promover leilões de camisas usadas e autografadas de 280 clubes ao redor do mundo. Como parte do acordo, torcedores terão a chance de adquirir camisas usadas e assinadas por atletas do clube ou itens exclusivos diretamente pela plataforma digital da marca.