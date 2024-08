Botafogo fará representação na CBF após expulsão de Gregore

Foto: Reprodução/ Sportv







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 20:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo fará, nesta quinta-feira (08), uma representação na CBF. O motivo da ação é a expulsão do volante Gregore, do Glorioso, no fim do primeiro tempo, após lance polêmico com Santiago Árias, lateral do Bahia.

No lance, o jogador do Botafogo parece tentar acertar o lateral, mas o ato não se conclui. Mesmo assim, o árbitro Daniel Nobre Bins expulsou o atleta. Nas redes, o CEO do clube, Thairo Arruda, se posicionou e confirmou a representação.

Botafogo já reclamou com a CBF em outras oportunidades

Essa não é a primeira vez que o Botafogo entra com uma representação na CBF. Após o clássico contra o Vasco, em junho, o Glorioso reclamou de um lance de Hugo Moura, do Cruz-Maltino.

Também é bom ressaltar que o dono da SAF do clube, John Textor, está envolvido em polêmicas contra a arbitragem, ainda relacionadas ao Brasileirão de 2023.