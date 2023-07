O embalo do Botafogo no Campeonato Brasileiro fica ainda mais refletido por seu desempenho quando atua no Nilton Santos. Com a goleada por 4 a 1 que aplicou no Coritiba no último domingo (30), o Glorioso chegou à sua nona vitória consecutiva como mandante e passou a ter ao horizonte a chance de alcançar outro recorde na história da competição.