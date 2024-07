Atualmente, Matheus Martins defende as cores da Udinese (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 10:16 • Rio de Janeiro (RJ)

As negociações entre Botafogo e Udinese, por Matheus Martins estavam bem avançadas, porém, nos últimos dias, o clube carioca contestou os valores da contratação, que giravam em torno de 10 milhões de Euros (R$ 60 milhões, na cotação atual) pela compra do jogador. O clube italiano exigiu uma resposta até a última quarta-feira (24). O Alvinegro avaliou e enviou uma contraproposta com ajustes nas cifras.

Durante essa quinta e sexta-feira, as equipes sentarão para conversar novamente, no entanto, antes vista com bons olhos, um desfecho com final feliz não aparenta não ser o mais provável.

Inicialmente, o Botafogo iria adquirir 90% dos direitos econômicos de Matheus, entretanto, os italianos deram para trás e mudaram para 70%. O Alvinegro optou por não dar um "ok", pois considera a operação ruim do lado econômico. A Udinese esperava trocar as minutas na última segunda-feira (22), quando o negócio ainda estava avançado.

Um fator que foi de suma importância, para a reavaliação da negociação, foi a lesão de Júnior Santos, que fraturou a tíbia na vitória contra o Internacional no último sábado (20). Sem o camisa 11, a SAF avaliou que precisa de um jogador para a posição de ponta direita - Matheus Martins joga preferencialmente pelo lado esquerdo.

Mesmo sem ter a parte salarial do contrato totalmente fechada, o jogador já havia dado sinal verde para o Alvinegro negociar com o clube italiano.

Entre tantos entraves, outro motivo dificultou o andamento da negociação - mecanismo de solidariedade. O Botafogo teria que pagar 300 mil euros (cerca de R$ 2 milhões) para o Fluminense, o clube formador. No entanto, o Alvinegro quer que esse valor seja pago pela Udinese, que por sua vez exigiu que o clube brasileiro arcasse com as pendências.

A contratação do jogador é defendida, internamente, pois a avaliação técnica do mesmo é muito positiva, ainda mais depois das recentes baixas no elenco devido a lesões.

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Cruzeiro, no sábado (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.