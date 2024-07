Botafogo empresta antigo talismã ao Al-Ain; veja os detalhes

Botafogo volta a emprestar Segovinha (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 10:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Botafogo aceitou a proposta de empréstimo do Al-Ain, dos Emirados Árabes, por Matías Segovia. O ponta de 21 anos, já se despediu do clube e viaja nos próximos dias para se apresentar ao time comandando pelo ex-técnico do São Paulo, Antonio Crespo.

O jogador passou a primeira parte da temporada emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica - time que também faz parte da Eagle Football Holding, de John Textor - e retornou ao Botafogo recentemente. Porém, Segovinha não foi relacionado para nenhum jogo desde a sua volta ao Rio de Janeiro.

Inicialmente, a intenção do clube Alvinegro era manter o atleta para o restante de temporada, no entanto, a proposta dos árabes foi considerada ótima, já que o técnico Artur Jorge não tem planos para utilizar o jovem com frequência.

Atual bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia, o Al-Ain pode ser uma oportunidade de Segovinha ter minutagem e conseguir voltar com prestígio ao clube carioca. Vale lembrar que o Botafogo pagou US$ 1,5 milhão (R$ 7,3 milhões, na cotação da época) ao Guaraní, do Paraguai, pelo atleta em abril do ano passado.

O Botafogo encara o Internacional, no Estádio Nilton Santos, neste sábado (20), às 18:30 (de Brasília), pela 18 rodada do Campeonato Brasileiro.