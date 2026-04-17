Botafogo divulga relacionados para duelo com a Chapecoense; Correa retorna
Glorioso encara a equipe catarinense neste sábado (18)
O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com a Chapecoense, neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque vai para o retorno do atacante Joaquín Correa.
+ Botafogo anuncia nova fornecedora de material esportivo
+ Botafogo evolui com mais força física e dá bons sinais a Franclim Carvalho
O técnico Franclim Carvalho voltou a relacionar o zagueiro Justino e o lateral-direito Kadu, que haviam ficado fora dos últimos jogos. Mateo Ponte, por sua vez, deixa a lista, assim como Newton e Santi Rodríguez.
Marçal, outro que voltou a treinar no CT Lonier, segue fora. Também ficam no Rio Cristhian Loor, Ythallo, Anthony, Jhoan Hernández, Nathan Fernandes e Chris Ramos.
O Glorioso busca recuperação após empate em casa contra o Coritiba, na rodada passada. A missão é conquistar os três pontos em Chapecó, de olho em aproximação das primeiras posições da tabela.
Veja a lista de relacionados do Botafogo:
Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu e Vitinho.
Meias: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho e Montoro;
Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.
+ Botafogo evolui com mais força física e dá bons sinais a Franclim Carvalho
+ Botafogo anuncia novo selo de identidade do futebol de base; veja
