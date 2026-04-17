menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Botafogo

Botafogo divulga relacionados para duelo com a Chapecoense; Correa retorna

Glorioso encara a equipe catarinense neste sábado (18)

Lance!
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/04/2026
17:01
Joaquín Correa voltou a ser relacionado pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
Joaquín Correa voltou a ser relacionado pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com a Chapecoense, neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O destaque vai para o retorno do atacante Joaquín Correa.

continua após a publicidade

O técnico Franclim Carvalho voltou a relacionar o zagueiro Justino e o lateral-direito Kadu, que haviam ficado fora dos últimos jogos. Mateo Ponte, por sua vez, deixa a lista, assim como Newton e Santi Rodríguez.

Marçal, outro que voltou a treinar no CT Lonier, segue fora. Também ficam no Rio Cristhian Loor, Ythallo, Anthony, Jhoan Hernández, Nathan Fernandes e Chris Ramos.

continua após a publicidade

O Glorioso busca recuperação após empate em casa contra o Coritiba, na rodada passada. A missão é conquistar os três pontos em Chapecó, de olho em aproximação das primeiras posições da tabela.

Franclim Carvalho, técnico do Botafogo
Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

continua após a publicidade

Veja a lista de relacionados do Botafogo:

Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul.

Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Caio Roque, Ferraresi, Justino, Kadu e Vitinho.

Meias: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho e Montoro;

Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir, Lucas Villalba e Matheus Martins.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias