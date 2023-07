O meia Eduardo voltou a participar do treino nesta sexta-feira (28) e indicou que deve atuar na partida contra o Coxa. Embora ainda participe das atividades com uma pequena proteção no ouvido para evitar possíveis choques e impactos. Porém, isso não impede que o camisa 33 siga sua recuperação de uma lesão no tímpano e vá a campo no jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h.