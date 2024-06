Elenco treinou na manhã desta sexta-feira visando o clássico contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo realizou na manhã desta sexta-feira (27), o último treinamento antes do clássico contra o Vasco, no próximo sábado (28), às 18h30, em São Januário, pela 13ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Bastos e o atacante Júnior Santos retornaram às atividades e estão à disposição do técnico Artur Jorge. Outros reforços para a partida são dos meio-campistas Geregore e Romero, e do zagueiro Barboza, que cumpriram suspensão.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A volta de Bastos, que deixou o gramado no intervalo do jogo contra o Bragantino com dores na lombar, e a adição de Barboza no onze inicial, faz com que a torcida, técnico e time tenham mais tranquilidade no setor defensivo.

Após deixar o estádio de muletas, no confronto do último sábado (22) contra o Criciúma, em função de dores na coxa, Júnior Santos realizou exames e não teve nenhuma lesão detectada. O atacante deve entrar em campo no clássico contra o Vasco.

Bastos treina e se prepara para o clássico contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Provável escalação: Jhon; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza (Bastos) e Marçal (Cuiabano); Gregore, Morlan Freitas, Luiz Henrique (Júnior Santos) e Tchê Tchê; Eduardo e Tiquinho Soares.

Terceiro colocado do Brasileirão, com 23 pontos, um atrás do líder Flamengo, o Botafogo encara o Vasco neste sábado, às 18h30, para seguir brigando pelo topo da tabela.