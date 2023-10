O Maracanã seria a primeira opção. No entanto, a situação do gramado, que é criticado com frequência por jogadores e por treinadores,é levada em conta. Além disso, no período entre as partidas com Cuiabá e Palmeiras, o estádio será preparado para a final da Copa Libertadores, entre Fluminense e Boca Juniors, que acontecerá em 4 de novembro. Somente para o confronto com o Grêmio o local se tornaria uma alternativa.