Botafogo completa 130 anos e prepara série de ações em celebração ao aniversário

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo completa 130 anos na segunda-feira (1) e terá uma série de ações especiais em comemoração à data, incluindo uma live especial de aniversário na Botafogo TV. As homenagens passam pela valorização do remo, esporte fundador do Clube, da história alvinegra e da torcida.

A SAF Botafogo e o Botafogo Social e Olímpico planejaram uma série da lançamentos em conjunto, que valorizam a história alvinegra. As ações começam na data histórica, 1º de julho, passam pelo jogo com o Atlético, no Nilton Santos, e se estendem ao longo do mês.

Além disso, o Botafogo vai celebrar o seu aniversário de 130 anos nesta segunda-feira, 1° de julho, com uma Missa Solene no Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, às 14h. Estarão presentes representantes da SAF Botafogo e do Botafogo de Futebol e Regatas, como o presidente alvinegro, Durcesio Mello.

- É um momento muito importante para a história do nosso clube. E comemorar conjuntamente com nossos parceiros da SAF reforça ainda mais nossos laços e certezas de que estamos no caminho certo. Vida longa ao Mais Tradicional! - afirma Durcesio.

Após a missa, os representantes da SAF e do Botafogo de Futebol e Regatas vão confraternizar na sede de Remo do Glorioso, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Os atletas Lucas Verthein e Beatriz Tavares, que vão representar o remo alvinegro na Olimpíada de Paris, estarão no evento, que será restrito a convidados.

DIA 1º DE JULHO

- ⁠Live especial de 130 anos na Botafogo TV

- Linha Casual em celebração do aniversário de 130 anos na Botafogo INK (Camisas e Croppeds, masculino e feminino em todos os tamanhos incluindo infantil)

- Lançamento do site Botafogo Social;

- Blitz Alvinegra com distribuição de brindes em diversos pontos da cidade

- ⁠Programação de aniversário nas redes sociais

BOTAFOGO X ATLÉTICO MG (7 DE JULHO)



- Copo do jogo temático de 130 anos

- Medalhas comemorativas do remo alvinegro cunhadas pela Casa da Moeda, que estarão à venda nos sites do Botafogo (Social e Olímpico) e no site da Casa da Moeda

- Exposição dos barcos Single Skiff dos atletas olímpicos Lucas Verthein e Beatriz Tavares, além da embarcação Estrela Textor, no Setor Leste Inferior do Nilton Santos

AO LONGO DO MÊS

- Lançamento da flamula retrô alusiva à temática do aniversário de forma exclusiva na Botafogo Store

- Latas comemorativas de Brownie em parceria com o Brownie do Luiz