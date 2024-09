Botafogo atinge marca histórica em 2024; entenda

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 11:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Líder do Brasileirão e nas quartas de final da Libertadores, o Botafogo atingiu uma marca importante na temporada 2024. Com o gol de Luiz Henrique, no final do clássico contra o Fluminense, o Glorioso foi o primeiro clube do futebol brasileiro a chegar aos 100 gols marcados na temporada. A equipe tem o melhor ataque do Brasileirão, com 46 gols marcados.

➡️Artur Jorge comemora vitória do Botafogo ‘arrancada a ferros’ do Fluminense

➡️IA crava quem cai e quem avança nas quartas de Libertadores e Sul-Americana

Na última temporada, por exemplo, o Botafogo terminou o ano com 113 gols marcados. A equipe, que passou quase 90% do Brasileirão na liderança, acabou vacilando no fim e encerrando a campanha na quinta posição.

Na última temporada, a equipe teve um ataque letal, mas bastante concentrada na imagem de Tiquinho Soares, artilheiro da temporada. Na ocasião, o time marcou 58 gols na competição, o artilheiro colocou 17 bolas na rede. Em 2024, o fluxo é diferente: 19 jogadores do atual elenco já balançaram as redes no Brasileirão. Confira a lista!

18 gols: Júnior Santos 9 gols: Luiz Henrique 8 gols: Eduardo, Savarino e Tiquinho Soares 6 gols: Igor Jesus 5 gols: Jeffinho 4 gols: Bastos e Cuiabano 3 gols: Danilo Barbosa e Mateo Ponte 2 gols: Carlos Alberto, Hugo, Kauê, Lucas Halter, Marlon Freitas, Matheus Martins e Yarlen 1 gol: Diego Hernández, Emerson Urso, Jacob Montes, Janderson, Marçal, Óscar Romero, Raí, Sapata, Tchê Tchê e Thiago Almada.