Botafogo aproveita Data Fifa e aposta em retrospecto positivo contra o Corinthians

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 14/09/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro

Depois de duas semanas, o Botafogo volta à campo pela 26ª rodada do Brasileirão contra o Corinthians, no Nilton Santos, neste sábado (14), a partir das 21h (Brasília). A pausa na Data Fifa ajudou o Glorioso a regularizar e recuperar atletas para buscar mais três pontos em casa.

O Glorioso lidou com uma sequência de jogos decisivas nas últimas semanas pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Agora, pela primeira vez na temporada, conseguiu tempo de treino para dar ritmos aos jogadores que chegaram ao clube nesta janela. Com isso, dois deles podem estrear contra o Corinthians: Vitinho e Alex Telles.

O tempo serviu também para recuperar os lesionados. Júnior Santos e Cuiabano evoluíram bem e estão próximos de voltar aos gramados. Eles ainda não atuam neste sábado. O camisa 11 começou os trabalhos de transição nesta volta de Data Fifa e progressivamente passa a fazer atividades junto ao grupo. Já o lateral ainda não tem previsão para o retorno, a expectativa é de até quatro semanas.

O Botafogo pode apostar no descanso para buscar a vitória junto à torcida e aumentar a distância para o vice-líder. Isso porque o Corinthians jogou uma decisão de Copa do Brasil na última quarta-feira (11) contra o Juventude, e teve apenas três dias de preparação.

O time paulista vem para o confronto embalado por duas vitórias seguidas e precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. O Timão ocupa a décima sétima posição com 25 pontos. Já o Glorioso tem o dobro de pontos e é líder isolado na tabela. Se vencer, chega aos 53 pontos para garantir mais uma rodada no topo.

No retrospecto do confronto, o carioca leva a vantagem. As equipes já se enfrentaram 119 na história. Ao todo, são 50 vitórias para o Botafogo, 43 para o Corinthians, e em 26 partidas os dois times ficaram no empate.

