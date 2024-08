Botafogo apresenta Matheus Martins: ‘Muito feliz de vestir essa camisa gigante do futebol’

Matheus Martins é revelado pelo Fluminense (Foto: Divulgação/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 15:11 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo apresentou, nesta quinta-feira (1), o atacante Matheus Martins. Reforço de R$60 milhões, o jogador tem 21 anos e assinou contrato até dezembro de 2028.

Revelado pelo Fluminense, Matheus estava na Udinese. O atleta já está regularizado e pode estrear no sábado (3), contra o Atlético-GO, em Goiânia.

– Muito feliz de estar no Botafogo, chegando para vestir essa camisa gigante do futebol brasileiro e mundial. Logo quando surgiu a oportunidade, esse projeto que o Botafogo me apresentou, não pensei duas vezes. Por mais que tenha sido uma negociação difícil com a Udinese, que durou mais de duas semanas, estava torcendo para que tudo desse certo, porque queria estar aqui, é um grupo muito bom, que quer conquistar títulos. Busco isso também. Estou muito feliz. Agradeço à direção do Botafogo pela confiança, estou à disposição, treinando e espero estar dando alegrias à torcida do Botafogo o mais rápido possível – afirmou Matheus Martins em suas primeiras palavras.

– Eu estava em pré-temporada na Itália, vai fazer duas ou três semanas. Espero estar à disposição do Artur Jorge o mais rápido possível. Sou jovem, acho que não vai ser um problema – disse o novo reforço alvinegro.

Matheus Martins é revelado pelo Fluminense e foi vendido para a Udinese em 2022. Nos dois últimos anos, o atacante estava no Watford, da Inglaterra, clube que é parceiro da equipe italiana. Por lá, o jogador marcou seis gols e deu duas assistências em 46 jogos.

⚽ FICHA TÉCNICA:

Nome: Matheus Martins Silva dos Santos;

Data de nascimento: 16/07/2003;

Naturalidade: Campo Grande (MS), Brasil;

Posição: atacante;

Altura: 1,79 cm;

Clubes na carreira: Fluminense, Udinese, Watford e Botafogo.