Óscar Romero posou com a camisa do Botafogo no sorteio da Libertadores (Divulgação/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/03/2024 - 22:55 • Luque (PAR)

O Botafogo anunciou a contratação do meia Óscar Romero, irmão do atacante Ángel Romero, do Corinthians, e o reforço já comentou sobre o sorteio da Libertadores. O atleta acompanhou o evento desta segunda-feira (18) ao lado de Thairo Arruda, CEO do Alvinegro, e Augusto Oliveira, Gerente de Futebol do clube.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

➡️Com R$100, você pode faturar R$2000 na Lance! Betting com o futuro campeão da Libertadores 2024!

Em entrevista à "ESPN", o paraguaio afirmou estar feliz por vestir a camisa do Glorioso e comentou sobre o grupo de sua nova equipe na competição continental. O jogador chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para ser apresentado oficialmente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A gente vinha falando com o Botafogo há alguns dias. Muito feliz por estar em uma grande equipe do Brasil. Espero poder ajudar, dar meu melhor. Libertadores é sempre complicado em qualquer grupo. Tratarei de fazer o meu melhor dentro do grupo e com muita ansiedade para estar no Rio e aproveitar do que é o clube, dos torcedores e dos companheiros

Antes da Libertadores, o Botafogo de Óscar Romero tem dois jogos contra o Boavista pela decisão da Taça Rio. Entre os dois jogos da final, o Alvinegro encara o Junior Barranquilla, da Colômbia, na estreia pela fase de grupos da competição sul-americana. LDU, do Equador, e Universitario, do Peru, são os outros adversários.

Óscar Romero disputará a Libertadores pelo Botafogo (Foto: Divulgação/Boca Juniors)