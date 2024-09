Botafogo anuncia contratação de Alex Telles

Alex Telles foi anunciado como reforço do Botafogo até dezembro de 2026 (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 17:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou a contratação do lateral esquerdo Alex Telles, que assinou vínculo com o clube até dezembro de 2026. O atleta estava no Al-Nassr, mas havia rescindido com o clube saudita.

A equipe de Cristiano Ronaldo havia ultrapassado o limite de estrangeiros desde a chegada do goleiro Bento. Com isso, o Al-Nassr optou por cortar o veterano de 31 anos, que acumula passagem por Seleção Brasileira, Porto, Manchester United e Sevilla.

Alex Telles chega para ser titular no Botafogo, principalmente após a lesão muscular sofrida por Cuiabano no jogo contra o Fortaleza, no último fim de semana. O Glorioso também conta com Marçal no elenco para a posição.

No último dia da janela de transferências, o Alvinegro viu a oportunidade de reforçar seu plantel para lutar pelos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores. A equipe de Artur Jorge lidera a competição nacional e está nas quartas de final do torneio continental.