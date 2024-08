Botafogo adquire ingressos e destina venda exclusiva para sócios contra o Palmeiras

(Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 21:12 • Rio de Janeiro

O Botafogo adquiriu todos os ingressos do setor visitante para o jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque, em jogo decisivo da volta das oitavas de final da Libertadores. A diretoria do Glorioso destinou os bilhetes exclusivamente aos sócios-torcedores, e as vendas para o jogo da próxima quarta-feira começaram nesta sexta-feira (16).

➡️ Botafogo transfere concessão do Estádio Nilton Santos para a SAF

Cerca de 2000 ingressos foram colocados à disposição pelo Alviverde, e o clube carioca vai repassá-los de acordo com os planos do "Camisa 7". Os preços são R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia), e os bilhetes foram esgotados em menos de duas horas.

O CEO Thairo Arruda revelou, por meio de suas redes sociais, pretende repetir a política adotada na venda de ingressos em outros jogos em que for visitante.

- De forma inédita no clube, conseguimos direcionar a carga de visitantes para valorizar nossos sócios Off-Rio e Gloriosos. Manteremos essa política sempre que possível, para que nossos escolhidos mundo afora nos ajudem a brilhar em campo. - escreveu Thairo, no X (antigo Twitter).

Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Camisa Oficial Reebok Botafogo I 2024 Aproveite para garantir a camisa deste ano do Fogão com frete grátis na Netshoes! A partir de R$ 339,49

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Após vencer o jogo de ida no Estádio Nilton Santos por 2 a 1, a equipe comandada por Artur Jorge vai para São Paulo com vantagem e busca fazer história na competição continental, repetindo o feito de 2017: deixar às quartas de final.

Pode ser que com as polêmicas recentes e o marcante 4 a 3 no segundo turno do Brasileirão fizeram com que as partidas entre as duas equipes tenham um novo tom em 2024. Em clima de clássico, vencer o Palmeiras pela segunda vez nesta temporada, em casa, é um reflexo no trabalho feito internamente no clube.

Botafogo venceu Palmeiras por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)