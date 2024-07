Botafogo acerta contratações de Matheus Martins e de jovem promessa do Lyon

Matheus Martins é um dos reforços do Botafogo para o segundo semestre de 2024 (Foto: Reprodução/Instagram: @matheusin_11)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo acertou a contratação do meia-atacante Matheus Martins, que foi formado no Fluminense. No último domingo, o atleta chegou ao Rio de Janeiro e explicou os motivos de seu retorno ao Brasil.

- O projeto que o Botafogo me apresentou vai ser muito importante para a minha carreira. Estou chegando feliz e motivado aqui. Estou retornando ao futebol brasileiro, espero ajudar o Botafogo a conquistar grandes coisas esse ano e os títulos que a gente tanto almeja.

Além de Matheus Martins, o Alvinegro encaminhou a chegada de El Arouch, meia de 20 anos do Lyon, que também pertence a John Textor. O francês faz parte do processo de intercâmbio entre jogadores da Eagle Football.

Na última temporada, o estrangeiro sofreu com lesões, o que fez com que tivesse poucas oportunidades na equipe principal do Lyon. O atleta pode jogar como um segundo volante, mas também caindo mais pelo lado esquerdo do meio de campo.