Botafogo acerta a contratação de meio-campista do futebol francês

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 14:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo anunciou na tarde desta quarta-feira (21), por meio de suas redes sociais, a contratação do meia franco-marroquino Mohammed El Arouch, de 20 anos.

+ Veja o histórico de Palmeiras e Botafogo contra brasileiros na Libertadores

Formado nas categorias de base do Lyon, clube que também pertence do mesmo grupo do empresário John Textor, que comanda o futebol do Alvinegro carioca, El Arouch assina contrato até junho de 2026.

O proprietário da SAF carioca, inclusive, foi um dos principais responsáveis pela negociação. O jogador era visto como um promessa nas categorias de base do clube francês, mas problemas físicos atrapalharam a transição do meia, que vê no futebol brasileiro uma oportunidade para readquirir ritmo de jogo.

O jogador chegou ao Rio de Janeiro no início de agosto e já trabalhava com o restante do elenco comandado por Arthur Jorge. Meia de origem, ele pode atuar como segundo homem e pelo lado esquerdo do ataque.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Confira nota oficial do Botafogo sobre a contratação de El Arouch

O Botafogo contará com o futebol de Mohamed El Arouch, franco-marroquinho de 20 anos formado nas categorias de base do Olympique Lyonnais. Jogador de talento, grande potencial e convocações para as seleções de base da França, El Arouch chega motivado ao Glorioso e com contrato definitivo válido até o final de junho de 2026. Bem-vindo ao seu novo lar, El Arouch!

O reforço já trabalha com os novos companheiros e terá a data da sua entrevista coletiva de imprensa divulgada posteriormente.