Léo Linck se destaca contra o Fluminense e acende disputa pelo gol do Botafogo
Goleiro é o melhor em campo pelo lado alvinegro e evita derrota por mais gols no clássico
O Botafogo perdeu para o Fluminense por 1 a 0 no último domingo (1º), mas a equipe teve um protagonista claro: Léo Linck. O goleiro alvinegro foi o melhor jogador em campo do lado alvinegro e evitou derrota por placar mais elástico no Nilton Santos, em clássico válido pelo Campeonato Carioca.
Já classificado, o Glorioso entrou em campo com time alternativo, rodando elenco pensando na disputa do Campeonato Brasileiro. Com o adversário superior em campo, Léo Linck foi bastante exigido e fez importantes defesas, apesar de não ter evitado o gol de John Kennedy. Confira números do camisa 24 na partida.
- Defesas totais: 6
- Defesas em chutes dentro da área: 3
- Socos: 1
- Saídas (certas): 2 (2)
- Bolas aéreas afastadas: 1
- Nota sofascore: 8.9
Disputa no gol do Botafogo
Titular do Botafogo na reta final da última temporada, Léo Linck não teve bom desempenho e acumulou críticas de parte da torcida alvinegra. Com a saída de John e a lesão de Neto, contratado para tomar a titularidade imediatamente, o jovem de 24 anos assumiu o lugar na meta. No total, foram 22 partidas e 23 gols sofridos em 2025.
Com a volta de Neto e a chegada do técnico Martín Anselmi, Linck tem divido as oportunidades com o companheiro mais experiente. Até aqui, cada um dos goleiros entrou em campo em duas partidas. Questionado pelo Lance! sobre a boa atuação do jovem, o treinador argentino afirmou que vê os jogadores em condições iguais e deixou aberta a disputa pela titularidade.
— Estamos muito parelhos na briga pelo gol, tanto Neto quanto Léo muito bem. É bom para mim, para o Botafogo, porque temos dois goleiros que podem jogar. Acho que é justo que tenham que seguir lutando pelo gol. Feliz pela atuação do Léo.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (4) e enfrenta o Grêmio em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
Tudo sobre
