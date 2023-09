A equipe de Bruno Lage contará com mudanças. Di Plácido voltará a ser titular na lateral direita, assumindo o lugar no qual JP Galvão atuou na derrota por 2 a 1 para o Flamengo. Com Gabriel Pires suspenso, Tchê Tchê retomará sua titularidade no meio de campo, atuando ao lado de Marlon Freitas e Eduardo.