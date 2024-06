Atacante afirma que fica no Botafogo: ‘Estou muito feliz’

Botafogo venceu por 1 a 0 o Corinthians, fora de casa, pela oitava rodada do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







08/06/2024

Luz Henrique foi anunciado pelo Botafogo no dia 6 de fevereiro deste ano, com uma cláusula contratual que oferece ao jogador uma ida ao Lyon, da França, no meio de 2024. No entanto, o atleta concedeu uma entrevista ao "GE", publicada neste sábado (8), onde contou seus planos no time alvinegro.

– Eu estou muito feliz aqui no Brasil. Pretendo ficar aqui até o final do ano. Ainda não estou pensando na Europa. Quero fazer minha parte aqui no Botafogo. Quero reestruturar o Botafogo, é um clube que merece muito estar lá em cima. É um clube que está brigando (por títulos), é como se fosse a nossa família. Eu quero fazer minha parte aqui. Mais lá para frente podemos falar sobre o Lyon – disse Luiz Henrique.

Botafogo segue treinando durante essa Data Fifa, visando o Campeonato Brasileiro (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Real Betis, da Espanha, vendeu o atacante Luiz Henrique ao Botafogo por 20 milhões de euros, tornando o craque na maior aquisição da história do futebol brasileiro. O atleta faz parte da Eagle Football, o que pode representar ida futura para o Lyon.