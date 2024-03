Assista aos melhores momentos de Botafogo 2 x 1 Sampaio Corrêa, pelo Carioca

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/03/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Sampaio Corrêa neste domingo (17) por 2 a 1, de virada, no Estádio Nilton Santos, no jogo de votla da semifinal da Taça Rio, no Campeonato Carioca. Os gols do Glorioso foram marcados por Júnior Santos e Savarino; antes, Octávio abriu o placar para o time de Saquarema. Assista aos melhores momentos no vídeo acima.

Savarino marcou um dos gols do Botafogo diante do Sampaio Corrêa; veja os melhores momentos (Foto: Vitor Silva / Botafogo)