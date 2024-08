(Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Publicada em 15/08/2024 - 00:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Artur Jorge, concedeu entrevista coletiva, após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1, no Engenhão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O português analisou a partida desta quarta-feira(15) e projetou o confronto de volta, no Allianz Parque.

- O jogo de hoje foi um jogo muito importante para nós em termos de resultado. Querendo ou não, essa é uma vantagem que era importante conquistar em casa. Fizemos um jogo muito competente, os jogadores foram muito aplicados naquilo que foi proposto para cada um deles - respondeu o comandante alvinegro.

- Palmeiras é uma equipe muito forte, com grandes individualidades, com o coletivo muio bom, e nós acabamos conseguindo um grande resultado. Porque, no fim das contas, é isso que importa no futebol. Fomos merecedores disso, buscamos o resultado que nos desse essa vantagem. Teremos uma segunda partida para disputar nessa eliminatória, e é isso que nos comprometemos: lutar até o limite, e hoje demos um passo importante - complementou.

- Sabemos que ainda não terminou, está só começando. Vamos nos preparar para o segundo jogo, para conseguir manter essa chama, essa intensidade, essa paixão dentro de campo, para termos sucesso - finalizou o técnico do Botafogo.

As equipes voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (21), às 21h30 (Brasília), no Allianz Parque. O Palmeiras conta com o apoio da torcida para reverter o placar, enquanto o Botafogo precisa apenas de um empate fora de casa para consagrar a classificação.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 PALMEIRAS

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 14 de agosto de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

🖥️ VAR: Cristhian Ferreyra (URU)



⚽ Gols: Luiz Henrique (BOT); Maurício (PAL); Igor Jesus (BOT).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Thiago Almada; Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga e Caio Paulista; Rony e Flaco López.