Artur Jorge elogia Palmeiras, mas vê Botafogo superior: ‘Nós dominamos o jogo’

Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 02:11 • Rio de Janeiro

Após a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras nesta quarta-feira (14) pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o técnico Artur Jorge analisou a partida do Alvinegro no Nilton Santos mas ponderou sobre resultado parcial. Os gols foram marcados por Luiz Henrique e Igor Jesus para o Glorioso. Maurício descontou para o Verdão.

Segundo o treinador, os donos da casa dominaram a partida do início ao fim e discordou sobre queda de rendimento do time na segunda etapa.

- Não acho que tenha havido nenhum tipo de queda de rendimento. São circunstâncias de jogo e contextos de jogo que podem ser diferentes de um tempo para o outro. No primeiro tempo, nós tivemos algumas oportunidades. Houve a primeira com o Luiz Henrique, uma oportunidade muito clara, tivemos outras com finalizações para tentar fazer mais. Mas há do outro lado uma outra equipe. Nós temos que saber interpretar aquilo que são os momentos de jogo e saber perceber que não jogamos sozinhos. Nós não vamos ser dominantes (o jogo todo). Não vamos estar constantemente a jogar dentro da área do adversário. Mas acho que nós dominamos o jogo. Hoje fomos superiores.

Artur Jorge elogiou a equipe adversária ao falar sobre a melhora do Palmeiras no segundo tempo, e por isso, frisou que a vantagem parcial, por enquanto não diz nada. Para, a partida é de 180 minutos, e o importante será a classificação no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (21).

– Atacamos mais no primeiro tempo. Tentamos algumas saídas mais de transição numa segunda metade. Mas controlamos o jogo. Tivemos muito bem no processo defensivo, com uma equipe muito compacta, muito agressiva, muito segura daquilo que era esse momento defensivo também. Não permitimos grandes ocasiões ao adversário. Nós cedemos a alguma iniciativa adversária, mas há duas justificativas: nós estamos jogando com uma equipe boa que busca o resultado e a outra é que nós temos uma vantagem que queremos guardar também. Portanto há aqui esse contexto que nós temos que avaliar para percebermos que o jogo não tem 45, não tem 90 minutos. Nestes 90 minutos fomos superiores e merecemos a vitória de uma forma geral por aquilo que nós fizemos durante todo este período - disse o português.

Elogias à Abel Ferreira e postura na partida de volta

–- A postura que nós iremos trabalhar será sempre de entendermos que temos uma vantagem no resultado. Mas temos uma eliminatória para disputar. Este jogo não nos garante rigorosamente nada. Nós temos como objetivo chegar às quartas de final e para isso temos que ser superiores em dois jogos, frente a um rival muito duro, muito competente também. Dentro disto que nós vamos olhar para esse jogo para podermos preparar, pensar e definirmos aquilo que possa ser a melhor estratégia para nós conseguirmos o resultado que queremos. Porque sabemos que não vamos defender resultado nenhum. Vamos ter que demonstrar uma vez mais ambição e demonstrar personalidade, coragem em busca do resultado e em busca dessa passagem de fase.