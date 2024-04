Artur Jorge critica Botafogo na derrota para LDU: ‘Fazer melhor’

Artur Jorge criticou o Botafogo na derrota para a LDU (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 22:14 • Quito (EQU)

O técnico Artur Jorge criticou o Botafogo na derrota para a LDU na Libertadores. Apesar disso, o treinador português enxergou um horizonte após a melhora do desempenho da equipe no segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Os jogadores procuraram tentar fazer aquilo que tinha sido pedido. Saímos daqui frustrados com o resultado, sabemos que podemos e vamos fazer muito melhor no futuro. Estamos trabalhando em cima do tempo também. Mas com a consciência de que há margem para poder fazer melhor, porque essa é uma obrigação que teremos pela frente, uma vez que o resultado nos penaliza em função do que era esperado para o jogo de hoje — criticou Artur Jorge. E emendou:

- Satisfeito com aquilo com aquilo que os jogadores fizeram. Satisfeito com a entrega e o empenho, satisfeito com aquilo que procuraram desempenhar como missão, mas o que define o desempenho é o resultado, eu e os jogadores sabemos disso. Sabemos que fizemos algumas coisas erradas que são muito castigadoras a esse nível, mas temos que ver o que fizemos de bom para poder potencializar. Sobre o desempenho estou muito satisfeito porque acredito nos atletas. Acredito que podemos fazer muito melhor. Foi um resultado negativo, mas é uma equipe vai procurar fazer melhor.

O técnico do Botafogo também explicou o que esperava da equipe numa nova formação. O Alvinegro entrou em campo no 4-2-4.

- Aquilo que procuramos depois de algum tempo de trabalho, que não foi muito, foi trazer uma ideia de jogo que trouxesse uma característica que nós, enquanto comissão técnica, pretendemos implementar no Botafogo. A verdade é que nós jogando com dois atacantes mais fixos e dois atacantes mais nos corredores, procuramos criar condições de ter uma equipe mais ofensiva, que possa procurar com mais critério o gol do adversário. E acho que foi mesmo na questão do critério que falhamos no primeiro tempo, fomos uma equipe com muitos erros. Uma equipe que sofre um gol em um arremesso lateral, nesse nível de competição, desta forma, não é aceitável.

Agora, o Botafogo volta a entrar em campo para estrear pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro encara o Cruzeiro, às 17h de domingo (14), no Mineirão.

Botafogo perdeu a segunda partida consecutiva na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

🎙️ MAIS RESPOSTAS DE ARTUR JORGE:

PRIMEIROS TREINAMENTOS

- A experiência tem sido muito positiva para mim. Naturalmente que eu queira fechar essa primeira semana com uma vitória hoje, queria eu e os atletas. Trabalhamos. É um contexto muito difícil para a equipe jogar nessas condições, já sabíamos. Mas a verdade é que nessa altura a minha experiência e minha avaliação pouco contam e interessam tendo em conta o que era mais importante, que era o Botafogo vencer o jogo. Fazer aqui um jogo para conseguir superar um rival que procurou fazer a sua parte e nós não conseguimos ser melhores do que o rival. Sendo que tivemos momentos em que fomos, dentro dos 90 minutos, mas pela falta de critério e de conseguir concretizar as oportunidades que criamos, acabamos sendo penalizados pelo resultado que não é favorável.

OUTRAS COMPETIÇÕES

- Temos Brasileiro e a Libertadores. Não poderia querer melhor companhia, um melhor elenco como este que tenho ao meu serviço. Satisfeito e preparado para outras batalhas que virão.