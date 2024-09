Artur Jorge admite atuação ruim do Botafogo: ‘Não tivemos um dia bom’

Artur Jorge tecnico do Botafogo durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Publicada em 28/09/2024 - 23:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Neste sábado (28), o Botafogo empatou em 0 a 0 com o Grêmio, no Mané Garrincha, pela 28ª rodada do Brasileirão. Após o confronto, o treinador Artur Jorge admitiu a atuação ruim da equipe, que ficou distante do apresentado anteriormente na temporada.

– Não tivemos um dia muito bom. No jogo todo acabamos por criar poucas situações de gol, finalizar poucas das jogadas que conseguimos criar, tivemos uma posse de bola muito passiva. Há dias assim, temos que admitir que não foi um bom dia para nós. Temos que virar a página rapidamente, porque essa não é a identidade desse Botafogo. Temos que saber que há momentos desses, podemos vir a ter outros, mas não temos ninguém à frente, portanto temos que tirar o que é possível tirar desse jogo. Temos que ter a humildade de reconhecer que hoje não foi um jogo à imagem do que costumamos ter do Botafogo – disse Artur.

SP - SAO PAULO - 25/09/2024 - COPA LIBERTADORES 2024, SAO PAULO X BOTAFOGO - Artur Jorge tecnico do Botafogo durante partida contra o Sao Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Copa Libertadores 2024. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Como foi a partida?

E m jogo equilibrado, o Grêmio começou com maior intensidade e teve as chances mais claras de gol. Explorando o lado esquerdo e aproveitando os descuidos da defesa alviengra, o Tricolor Gaúcho entrou em ação com Edenílson, em duas finalizações que fizeram o goleiro John trabalhar. O Botafogo não conseguiu impor seu jogo com a intensidade dos últimos jogos.

No segundo tempo, a história se repetiu. Com o time misto, Artur Jorge precisou mexer para tentar abrir o placar no Mané Garrincha. Savarino entrou no lugar de Thiago Almada, Igor Jesus no lugar de Matheus Martins e Alex Telles no lugar de Marçal, mas as mudanças não surtiram efeito. A novidade foi a volta do artilheiro Júnior Santos aos gramados depois de dois meses afastado por lesão. Em poucos minutos em campo, o jogador fez a diferença. Em boa jogada, o camisa 11 cortou para dentro e chutou para o gol, a bola sobrou para o zagueiro Bastos colocar no fundo da rede, mas o gol acabou anulado por impedimento.

A partir daí, o clima esquentou com uma confusão generalizada e chuva de cartões. Luiz Henrique comemorou o gol anulado com a torcida, mas o goleiro Marchesín não curtiu. Os ânimos de afloram e os dois foram punidos com cartão. Em seguida, o meia Monsalve foi expulso por cotovela em Vitinho.

Apesar da pouca inspiração de ambos os times, a arbitragem que chamou a atenção na partida. Com sete cartões e confusão nos acréscimos, Botafogo e Grêmio saem insatisfeitos com o resultado.

O que vem por aí?

Agora, o Botafogo tem uma semana para descansar da sequência de jogos decisivos e recuperar o elenco, e só voltará à campo no próximo sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena. A bola rola às 16h30 (Brasília). O Grêmio enfrenta o Fortaleza na sexta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.