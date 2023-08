O objetivo foi explicitar o apoio ao elenco do Glorioso que segue em busca do título brasileiro e tem 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder na competição nacional. A delegação chegou ao Rio de Janeiro por volta das 4h e foi recepcionada com faixas e gritos como "1, 2, 3, estamos com vocês", "Seremos campeões", além de palavras de ordem referentes ao clássico diante do Flamengo, que acontecerá no sábado (2).