O Botafogo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição, o Glorioso bateu, de virada, o Internacional por 3 a 1, no Nilton Santos, e chegou aos 47 pontos em 19 rodadas, um recorde histórico no Brasileirão. Técnico da equipe, Bruno Lage analisou a vitória do Alvinegro em coletiva de imprensa. ASSISTA NO PLAYER ACIMA.