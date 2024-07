Antes de duelo importante no Brasileirão, John Textor revela proposta por Abel Ferreira

John Textor explanou sentimento antes de reencontrar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono da SAF do Botafogo, John Textor fez uma importante revelação sobre Abel Ferreira, treinador adversário nesta quarta (17), no Estádio Nilton Santos. Em entrevista ao GE, o estadunidense demonstrou profundo respeito ao comandante lusitano e afirmou que tentou contratá-lo no passado.

- Eu admiro o Abel Ferreira. Tentei contratá-lo, ele disse não repetidamente. - revelou Textor.

Com relação às expectativas para o duelo contra o Alviverde, o dirigente esquivou de qualquer sentimento de vingança sobre o último confronto entre os times e exaltou o trabalho realizado pelos adversários.

- Os jogadores e a base do Palmeiras são fantásticos. Eu compro jogadores de 20 milhões para competir com alguém que eles formam na própria casa, porque nós somos novos nisso. Eles são favoritos todos os anos, então você quer vencer o melhor time. Encaramos o jogo com profunda ambição, não vingança.

Protagonista de diversas rusgas com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, o bilionário crê que o clima de rivalidade fora de campo não se mistura ao desempenho dos atletas dentro das quatro linhas.

Mesmo que Textor fuja do termo, a partida entre Botafogo e Palmeiras, dois dos times mais competitivos do país, tem um quê de vingança, devido ao último confronto entre os times, que iniciou a derrocada do Glorioso pelo título do Brasileirão 2023. A expectativa desta quarta, no Nilton Santos, é de casa cheia, com festa arquitetada pelas torcidas organizadas do clube.

- Vamos ter casa cheia. Em outros tempos, no passado, quando estávamos montando esse elenco, ter o estádio cheio nem sempre era algo bom (risos). Mas hoje é. É uma festa. Os torcedores se sentem parte de tudo. - afirmou Textor.