ANÁLISE: Botafogo reforça elenco e quer afastar de vez os traumas de 2023

08/03/2024 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo investiu pesado em contratações para qualificar o elenco e esquecer uma temporada traumática. Ao todo, 11 jogadores chegaram ao Alvinegro: Alexandre Barboza, Damián Suárez, Emerson Urso, Gregore, Jeffinho, John, Lucas Halter, Luiz Henrique, Pablo, Raul Steffens e Savarino.

Os reforços chegaram para vestir a camisa e resolver o problema, mesmo com o Botafogo mantendo grande parte da base que fez história no primeiro turno do Brasileirão. A equipe está em busca do entrosamento ideal.

LUIZ HENRIQUE, JEFFINHO E DAMIÁN SUÁREZ

De fato estes jogadores são de prateleiras diferentes, mas foram os reforços mais badalados desta janela do Botafogo. Luiz Henrique, por exemplo, é a contratação mais cara do futebol brasileiro.

Jeffinho voltou ao Botafogo mais maduro. Damián Suárez chegou após uma carreira toda no futebol espanhol.

Luiz Henrique é a contratação mais cara do futebol brasileiro (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

GREGORE, JOHN E SAVARINO

A chegada de John é para suprir a saída de Lucas Perri, que está no Lyon, da França. Já Gregore e Savarino também são mais reforços que podem assumir a titularidade.

Savarino tem feito partidas consistentes com a camisa do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

ALEXANDER BARBOZA E LUCAS HALTER

Até o momento, o zagueiro argentino não empolgou. Porém, Alexander Barbosa tem mostrado ser um xerifão nato e ainda está em busca do entrosamento ideal com Lucas Halter, que foi contratado após se destacar no Brasileirão de 2023.

Alexander Barboza está em busca do entrosamento ideal com Lucas Halter (Foto: Reprodução/Botafogo TV)

EMERSON URSO E PABLO

Emerson Urso chegou a atuar na base do Botafogo quando pequeno. A tendência é que o atacante seja mais uma peça de reposição. Assim como Pablo, que chegou por empréstimo do rival, o Flamengo.

Emerson Urso marcou gol em clássico pelo Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

RAUL STEFFENS

O goleiro foi destaque do São Luiz no Campeonato Gaúcho. Raul já vinha sendo observado pelo scout do Botafogo há algum tempo.

Raul Steffens é o novo goleiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)