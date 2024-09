Alex Telles poderá jogar a Libertadores pelo Botafogo?

Reprodução/CBFTV







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 13:15 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 04/09/2024 - 14:22

Contratado no último dia da janela de transferências, o lateral esquerdo Alex Telles gerou expectativa nos torcedores do Botafogo. Com o time em grande fase, uma adição deste tamanho ao elenco é um fato positivo, e pode fazer bastante diferença no futuro. Mesmo assim, um questionamento tomou conta dos alvinegros: Telles poderá jogar a Libertadores?

A resposta curta é: sim. Alex Telles poderá reforçar o Botafogo na Libertadores, contanto que seja inscrito até o dia 13/09, a última sexta-feira antes do confronto contra o São Paulo, no dia 18. No regulamento da Conmebol, que permitiu a inscrição de novos jogadores a partir das oitavas de final, o Glorioso adicionou cinco jogadores à lista.

Agora o Botafogo pode substituir até três dos 50 atletas inscritos. A tendência é que Alex Telles seja um destes. A movimentação é válida até a semifinal da competição, com as mesmas orientações. A numeração dos atletas também será mantida. Após esse prazo, só os goleiros, por caso de lesão, podem ser alterados.

O regulamento completo pode ser lido aqui: Regulamento Libertadores.